قوستانايدان تاشكەنتكە تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلادى
استانا. قازاقپارات - 13-ماۋسىم كۇنى احمەت بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجايى وزبەكستاننىڭ Centrum Air اۋە كومپانياسىنىڭ قوستاناي-تاشكەنت-قوستاناي باعىتى بويىنشا العاشقى تۇراقتى رەيسىن قارسى الادى.
جاڭا حالىقارالىق باعىتتىڭ اشىلۋى قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى اۋە قاتىناسىن دامىتۋداعى كەزەكتى ماڭىزدى قادام بولماق.
جاڭا رەيس ەكى ەل اراسىنداعى ىسكەرلىك، تۋريستىك جانە مادەني بايلانىستاردى نىعايتىپ، قوستاناي وبلىسى تۇرعىندارى ءۇشىن كولىك قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرادى دەپ جوسپارلانعان.
احمەت بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجاي باسقارما ءتوراعاسى اسقار بەكبوسىنوۆنىڭ ايتۋىنشا، تاشكەنت باعىتى بويىنشا رەيستەردىڭ ىسكە قوسىلۋى اۋەجاي مەن ءوڭىر ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا بولادى.
- جاڭا باعىت قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى ىسكەرلىك، تۋريستىك جانە مادەني بايلانىستاردى دامىتۋعا قوسىمشا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار، ول قوستاناي وبلىسىنىڭ كولىك قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرىپ، اۋەجايدىڭ حالىقارالىق باعىتتار جەلىسىن كەڭەيتەدى،-دەدى اسقار بەكبوسىنوۆ.
ايتا كەتەيىك، 2-ماۋسىمنان باستاپ Air Astana اۋەكومپانياسى استانا - لارناكا باعىتى بويىنشا تىكەلەي رەيستەردى ىسكە قوستى.