قوسشىدا 10 جاسار بالا سۋعا باتىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنىڭ قوسشى قالاسىندا «نۇرا-ەسىل» ارناسىنا 10 جاسار بالا سۋعا باتىپ كەتتى.
ەلوردالىق ت ج د جەدەل-قۇتقارۋ جاساعىنىڭ قىزمەتكەرلەرى بالانىڭ دەنەسىن تاۋىپ، سۋدان شىعاردى.
سۋ ايدىنى شومىلۋعا ارنالماعان، ونىڭ اۋماعىندا ەسكەرتۋ جانە تىيىم سالۋ بەلگىلەرى ورناتىلعان.
كامەلەتكە تولماعان بالانىڭ قاتىسۋىمەن بولعان تاعى ءبىر وقيعا زەرەندى اۋدانىندا تىركەلدى.
اقمولا وبلىسى ت ج د قۇتقارۋشىلارى ەرەسەكتەردىڭ قاراۋىنسىز قالعان، ديسپانسەرلىك ەسەپتە تۇرعان بالانى ىزدەستىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى. بالا امان-ەسەن تابىلدى، ونىڭ جاعدايى قاناعاتتانارلىق دەپ باعالانۋدا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بالالاردىڭ سۋداعى قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى اتا-انالار نەنى ءبىلۋى كەرەك ەكەنىن جازعان بولاتىنبىز.