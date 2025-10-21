قوس ەل پرەزيدەنتتەرىنە ورتا ءدالىزدى دامىتۋ جوباسى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يلحام اليەۆكە ورتا ءدالىزدى دامىتۋ جوباسى تانىستىرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
مەملەكەتتەر باسشىلارىنا قازاق- ازەربايجان ماماندارىنىڭ ورتا ءدالىزدى دامىتۋ بويىنشا اتقارىپ جاتقان جۇيەلى جۇمىستارى جونىندە مالىمەت بەرىلدى.
قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى اسەل جاناسوۆا ورتا ءدالىزدى دامىتۋ جوسپارىن تانىستىردى. بۇل - قىتاي مەن ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىن ەۋروپا ەلدەرىمەن بايلانىستىراتىن نەگىزگى كولىك-لوگيستيكالىق باعىت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يلحام اليەۆكە قىتايدان ازەربايجانعا تاسىمال كولەمىنىڭ ۇلعايۋى ورتا ءدالىزدىڭ دامۋىنا تىڭ سەرپىن بەرگەنى جونىندە باياندالدى. بۇگىندە جۇك قىتاي شەكاراسىنان گرۋزيا پورتتارىنا دەيىن 15-18 كۇندە جەتكىزىلەدى. بولجامعا سايكەس، 2030 -جىلعا قاراي بۇل باعىتتاعى جۇك اينالىمى ءۇش ەسە ارتۋى مۇمكىن.
مەملەكەتتەر باسشىلارىنا ورتا ءدالىزدىڭ تيىمدىلىگى مەن باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن كۇشەيتۋگە، سونداي-اق ەۋرازياداعى ترانزيتتىك ءرولىن نىعايتۋعا باعىتتالعان ناقتى شارالار جانە باستامالار تۋرالى ايتىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ازەربايجان پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى. وندا ازەربايجانمەن ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ - ماڭىزدى مىندەت ەكەنى ايتىلدى.