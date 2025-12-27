قورىلدايتىندار نە نارسەگە اسا ءمان بەرۋى كەرەك؟ دارىگەر كەڭەسى
استانا. قازاقپارات - قورىل - اعزانىڭ زيانسىز «ەرەكشەلىگى» ەمەس، اۋىر دەرتتىڭ بەلگىسى بولۋى مۇمكىن. مۇنى تاتارستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن دارىگەرى، پروفەسسور- نيەۆرولوگ ەدۋارد ياكۋپوۆ ەسكەرتتى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
ياكۋپوۆتىڭ سوزىنشە، قورىل - ۇيقى كەزىندە ادام تىنىسىنىڭ از ۋاقىتقا توقتاۋى. كەيىدە ول بىرنەشە سەكۋندتان ءبىر مينۋتقا دەيىن، ءتىپتى ودان دا ۇزاققا سوزىلۋى مۇمكىن. نيەۆرولوگ مۇنداي ساتتەردە قانداعى وتتەگى دەڭگەيى كۇرت تومەندەپ، بۇل مي جۇمىسىنا كەرى اسەر ەتەتىنىن ءتۇسىندىردى.
«مۇنى تۇنشىعۋمەن سالىستىرۋعا بولادى: قان دا، وتتەگى دە جەتكىلىكسىز بولادى. مي قاۋىپ-قاتەردى سەزىپ، سوعان جاۋاپ رەتىندە كورتيزولدىڭ ءبولىنۋى ارتادى، قان قىسىمى كوتەرىلەدى دە، اعزادا كۇرت سترەسس رەاكسياسى ىسكە قوسىلادى»، - دەدى ول.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، كەيىنگى جىلدارداعى زەرتتەۋلەر مۇنىڭ ينفاركت، ينسۋلت جانە قاتەرلى ىسىك دامۋ قاۋپىن 4-6 ەسە ارتتىراتىنىن راستايدى.