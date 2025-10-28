قورقىنىشتى فيلمدەر كۇيزەلىستەن قۇتقارۋى مۇمكىن
نينسيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پسيحولوگتارى «قورقىنىش پارادوكسى» اتتى زەرتتەۋىندە ادامداردىڭ ءوز ەركىمەن قورقىنىش سەزىمىن ىزدەۋى (مىسالى، قورقىنىشتى فيلم كورۋ) مي جەلىلەرىنىڭ بەلسەندىلىگىن ۋاقىتشا وزگەرتەتىنىن كورسەتتى. بۇل وزگەرىستەر دەپرەسسياعا ءتان كۇيدەن اۋىتقۋعا اكەلىپ، سيمپتومداردىڭ قىسقا مەرزىمگە جەڭىلدەۋىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
دياگنوزى بار 84 قاتىسۋشى مرت قۇرىلعىسىندا حوررور ۇزىندىلەرىن كوردى. كورۋ كەزىندە دەپرەسسيالىق كورىنىستەر باسەڭدەدى، ءبىراق فيلم اياقتالعاندا قايتا كۇشەيدى. زەرتتەۋشىلەر بۇنى قورقىنىشتى باقىلاۋلى تۇردە سەزىنۋ ميدى ءرۋميناتيۆتى ويلاردان ۋاقىتشا «اۋدارىپ» جىبەرۋىمەن تۇسىندىرەدى.
قوسىمشا جۇمىستا 216 ادامدا جۇرەك سوعۋ جيىلىگى، كورتيزول دەڭگەيى، قورقىنىش جانە ءلاززات سۋبەكتيۆتى باعالارى ولشەندى. قورقىنىش پەن ءلاززات اراسىندا دوعا ءتارىزدى بايلانىس بايقالدى: قورقىنىش ارتقان سايىن ءلاززات بەلگىلى ءبىر نۇكتەگە دەيىن ءوسىپ، شەكتەن تىس قورقىنىشتا تومەندەيدى.
حوررورلار كەي ناۋقاستاردا كوڭىل كۇيىن قىسقا مەرزىمگە جەڭىلدەتۋى مۇمكىن. بۇل ەم ەمەس، ءبىراق پسيحوتەراپيامەن قاتار جۇرەتىن قوسىمشا مىنەز-قۇلىقتىق ستراتەگيا رەتىندە قاراستىرىلۋى ىقتيمال. جەكە توزىمدىلىك ءارتۇرلى: مازاسىزدانۋى جوعارى، ۇيقىسى بۇزىلعان نەمەسە تريگگەرلەرگە سەزىمتال ادامدارعا سايكەس كەلمەۋى مۇمكىن.
*بۇل اقپارات مەديتسينالىق كەڭەس ەمەس. ەگەر سىزدە دەپرەسسيا بەلگىلەرى بولسا، دياگنوز قويۋ جانە ەم تاكتيكاسىن پسيحوتەراپيەۆت نە پسيحياترمەن بىرگە انىقتاڭىز.