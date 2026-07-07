قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ ورتالىق اسكەري وركەسترى ەسىل جاعالاۋىن اۋەنگە بولەدى
استانا. KAZINFORM - استانا كۇنىنە وراي قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرى ۇلتتىق اسكەري- پاتريوتتىق ورتالىعىنىڭ ورتالىق اسكەري وركەسترى ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا مەرەكەلىك مۋزىكالىق باعدارلاما ۇسىندى.
اسكەري وركەستر كەنەسارى حان ەسكەرتكىشىنەن باستاۋ العان مارش-پارادپەن ونەر كورسەتتى. مۋزىكالىق شەرۋ ەسىل وزەنىنىڭ جاعالاۋىمەن ءوتىپ، اتىراۋ كوپىرى ارقىلى ورتالىق ساياباققا دەيىن جالعاستى. شەرۋ بارىسىندا وركەستر «الماتى»، «امانگەلدى» جانە «قازاق مارشى» شىعارمالارىن ورىنداپ، ەسىل جاعالاۋىن اسەم اۋەنمەن تەربەدى. اعا اسكەري ديريجەر، ورتالىق اسكەري وركەستردىڭ كوركەمدىك جەتەكشىسى مايور نۇرلان كۋچكاروۆتىڭ ايتۋىنشا، استانا كۇنىنە ارنالعان بۇل مەرەكەلىك ءىس-شارانىڭ باستى ماقساتى - ەلوردالىقتار مەن قالا قوناقتارىنا كوتەرىڭكى كوڭىل-كۇي قالىپتاستىرۋ، اسكەري وركەستردىڭ ونەرىن كەڭىنەن تانىستىرۋ جانە ۇلتتىق مۋزىكالىق مۇرانى دارىپتەۋ.
- استانا كۇنى - بارشا قازاقستاندىقتار ءۇشىن ەرەكشە مەرەكە. وسىعان وراي ءبىز اسكەري جانە ۇلتتىق مۋزىكانى ۇيلەستىرگەن ارنايى كونسەرتتىك باعدارلاما دايىندادىق. بۇگىنگى مارش-پاراد پەن پلاس-كونسەرت ارقىلى ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا مەرەكەلىك اتموسفەرا قالىپتاستىرىپ، اسكەري وركەستر ونەرىنىڭ ەرەكشەلىگىن كورسەتۋگە تىرىستىق. مۇنداي مادەني ءىس-شارالار جاستاردىڭ پاتريوتتىق رۋحىن نىعايتىپ، ۇلتتىق ونەرگە دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرادى دەپ سەنەمىز، - دەدى مايور نۇرلان كۋچكاروۆ.
مارش-پارادتان كەيىن ورتالىق ساياباقتا پلاس-كونسەرت (دەفيلە) ءوتتى. كونسەرت باعدارلاماسىندا «قازاق سۋۆەنيرى» كومپوزيتسياسى، قازاق اندەرىنەن، نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ شىعارمالارىنان جانە «دوس-مۇقاسان» انسامبلىنىڭ اندەرىنەن پوپۋرري ورىندالدى. اسكەري وركەستردىڭ ونەرى كورەرمەندەردىڭ ىستىق ىقىلاسىنا بولەنىپ، ۇلتتىق مۋزىكانى كەڭىنەن ناسيحاتتاعان تاعىلىمدى مادەني شارالاردىڭ بىرىنە اينالدى.