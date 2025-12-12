قورعاستا 7 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق سالىق پەن كەدەندىك تولەم تولەنگەن
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋدا «قورعاس» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىندا 32 جوبا ىسكە اسىرىلىپ، 2 مىڭنان استام جۇمىس ورنى اشىلدى. بۇل تۋرالى وبلىس اكىمى بەيبىت يسابايەۆ ايتىپ بەردى.
ىسكە اسىرىلعان نەگىزگى جوبالار ىشىندە KTZE - Khorgos Gateway قۇرعاق پورتىن كەڭەيتۋ جۇمىستارى اياقتالدى، سونىڭ ناتيجەسىندە تەرمينالدىڭ وتكىزۋ قابىلەتى 1,5 ەسەگە ارتتى، ياعني جىلىنا 540 مىڭنان 800 مىڭ كونتەينەرگە دەيىن وتكىزە الادى. سول سياقتى كۇن پانەلدەرىن وندىرەتىن «Miami Solar»، مەتالل كونسترۋكسيالارىن شىعاراتىن «Standart Steel KZ» زاۋىتتار دا بار.
ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتا تاعى 32 جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، ولاردىڭ ىشىندە «ENVISION» جەل قوندىرعىلارى مەن ەنەرگيا ساقتاۋ جۇيەلەرى زاۋىتىنىڭ، MacCoffee كوفەلىك جانە شاي سۋسىندارى زاۋىتىنىڭ، «SkyHansa» حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ قۇرىلىسىن اتاپ وتۋگە بولادى.
- «قورعاس» ش ى ح ا جۇمىس تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن جاڭعىرتۋ جۇرگىزىلىپ، ەكىنشى باگاج تەرمينالى ىسكە قوسىلدى، Face ID جۇيەسى ەنگىزىلدى، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىمەن ينتەگراتسيالاندى. سونداي-اق «قازپوشتامەن» جۇك تاسىمالداۋ باعىتىندا جۇمىس باستالدى. سونىڭ ناتيجەسىندە ورتالىققا كەلۋشىلەر سانى تاۋلىگىنە 2 ەسەگە، ياعني، 5 مىڭ ادامعا دەيىن ارتتى، - دەدى ب. يسابايەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
2024-جىلى مۇندا 3,6 ميلليارد تەڭگە سالىق پەن كەدەندىك تولەمدەر تولەندى، بۇل 2023-جىلمەن سالىستىرعاندا 46 ەسە كوپ.
2025-جىلدىڭ 10-ايىندا 6,9 ميلليارد تەڭگە ءتۇستى، وتكەن جىلعى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 2,7 ەسە ءوستى.
وبلىس اكىمىنىڭ ايتۋىنشا، «نۇر جولى» بەكەتىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋ ءۇشىن ءىرى كولىكتەرگە ارنالعان 2,4 شاقىرىمدىق اينالما جول سالىندى. وعان قوسا، جەڭىل اۆتوكولىكتەردى «قورعاس» ارقىلى باعىتتاۋ جوسپارلانعان. بۇل كولىك لەگىن قوسىمشا ازايتۋعا جانە «نۇر جولى» بەكەتىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن %30-40- عا ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، جەتىسۋ وبلىسىندا بيىلعى 10 ايدا بارلىق سالا بويىنشا ءوسىم بايقالادى. وڭىردە 27 جاڭا ءوندىرىس اشىلىپ، مىڭ جارىم جۇمىس ورنى قۇرىلدى.