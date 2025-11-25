قورعاس تۋرالى قىتايمەن ۇكىمەتارالىق كەلىسىمگە وزگەرىس ەنەدى
استانا. KAZINFORM - ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى يران شارحان ۇكىمەتتە قورعاس ترانسشەكارالىق وڭىرىندەگى ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىم تۋرالى باياندادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قورعاس ترانسشەكارالىق وڭىرىندە ەكى نەگىزگى ارنايى ەكونوميكالىق ايماق جۇمىس ىستەيدى. ولار: «قورعاس - شىعىس قاقپاسى» جانە «قورعاس» حالىقارالىق شەكارا ماڭى ىنتىماقتاستىق ورتالىعى.
- «قورعاس - شىعىس قاقپاسى» ساۋدا لوگيستيكا مەن ءوندىرىستى دامىتۋعا ارنالعان. ول بيىل جۇك اۋەجايىن سالۋ ماقساتىندا 840 گەكتارعا كەڭەيتىلدى. ايماقتىڭ نەگىزگى بولىگى ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىممەن قامتىلعان. ءبىراق رەزەرۆتىك ۋچاسكەلەرى ءالى دايىن ەمەس. سوندىقتان اكىمدىك جوبالىق سمەتالىق قۇجاتتامانى ازىرلەۋ جانە بەكىتۋ جۇمىستارىن جەدەلدەتۋ قاجەت، - دەدى ي. شارحان.
ال «قورعاس» ح ش ى و» قىتايمەن ۇكىمەتارالىق كەلىسىم اياسىندا جۇمىس ىستەيدى جانە 2018 -جىلدان بەرى ارنايى ەكونوميكالىق ايماق بولىپ سانالادى.
- بۇگىندە قىتايمەن شەكارالاس ساۋدانى ودان ءارى دامىتۋ ماقساتىندا اتالعان ۇكىمەتارالىق كەلىسىمگە وزگەرىستەر ەنگىزۋ پىسىقتالىپ جاتىر. بۇل وزگەرىستەر ايماقتى ۇلعايتىپ، قوسىمشا وتكىزۋ پۋنكتىن اشۋدى جانە ونى تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەۋ رەجيمىنە كوشىرۋدى كوزدەيدى. قازىر ايماققا گاز قۇبىرىن تارتۋ جۇمىستارى اياقتالىپ قالدى، - دەدى ونەركاسىپ ۆيتسە-ءمينيسترى.
ساۋدا ءمينيسترىنىڭ ايتۋىنشا، «قورعاس» حالىقارالىق شەكارا ماڭى ىنتىماقتاستىق ورتالىعى اەا اۋماعىندا جالپى سوماسى 234,4 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 41 جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. ونىڭ ىشىندە 17 ميلليارد تەڭگەگە سەگىز جوبا پايدالانۋعا بەرىلدى. 2027 -جىلعا دەيىن 33 جوبا اياقتالادى.