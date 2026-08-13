«قورعاس» ارقىلى قىتاي - قازاقستان - وزبەكستان باعىتىنداعى جۇك تاسىمالى ارتادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 10-11 تامىزدا قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ كولىك ۆەدومستۆولارىنىڭ وكىلدەرى قازاق-قىتاي شەكاراسىنداعى كولىك- لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىم نىساندارىن ارالاپ شىقتى، دەپ حابارايدى ق ر كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، جۇمىس ساپارى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى بىرلەسكەن ۇكىمەتارالىق كوميسسيانىڭ 23-وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ىسكە اسىرۋ اياسىندا ۇيىمداستىرىلدى.
ەكى ەل دەلەگاتسيالارىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى جانىبەك تايجانوۆ جانە وزبەكستان رەسپۋبليكاسى كولىك ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى مامانبي وماروۆ باسقاردى.
جۇمىس ساپارى اياسىندا دەلەگاتسيالار «التىنكول» تەمىرجول ستانتسياسىنا، «كەدەنترانسسەرۆيس» تەرمينالىنا، «KTZE- Khorgos Gateway» قۇرعاق پورتىنا، سونداي-اق «قورعاس - شىعىس قاقپاسى» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىنا باردى.
وزبەكستان تاراپىنا قىتايدان كەلىپ تۇسەتىن جۇكتەردى قابىلداۋ، وڭدەۋ جانە قايتا تيەۋدىڭ قولدانىستاعى تەتىكتەرى، قازاقستاننىڭ تەمىرجول جانە تەرمينالدىق ينفراقۇرىلىمىنىڭ مۇمكىندىكتەرى، سونداي-اق جۇكتەردى حالىقارالىق كولىك باعىتتارى بويىنشا ودان ءارى جونەلتۋدى ۇيىمداستىرۋ ءتارتىبى ءىس جۇزىندە كورسەتىلدى.
جۇمىس ساپارى بارىسىندا قىتاي - قازاقستان - وزبەكستان باعىتى بويىنشا جۇك اعىنىن ۇلعايتۋ، قولدانىستاعى تەرمينالدىق قۋاتتاردى نەعۇرلىم ءتيىمدى پايدالانۋعا جانە بىرلەسكەن لوگيستيكالىق شەشىمدەردى دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
ساپار قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار تاسىمال كولەمىن ۇلعايتۋ، تەرمينالدىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى كولىك- لوگيستيكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان بىرلەسكەن باستامالاردى جان- جاقتى پىسىقتاۋدى جالعاستىرۋعا كەلىستى.