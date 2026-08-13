KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    «قورعاس» ارقىلى قىتاي - قازاقستان - وزبەكستان باعىتىنداعى جۇك تاسىمالى ارتادى

    استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 10-11 تامىزدا قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ كولىك ۆەدومستۆولارىنىڭ وكىلدەرى قازاق-قىتاي شەكاراسىنداعى كولىك- لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىم نىساندارىن ارالاپ شىقتى، دەپ حابارايدى ق ر كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    «Қорғас» арқылы Қытай – Қазақстан – Өзбекстан бағытындағы жүк тасымалы артады
    Фото: ҚР Көлік министрлігі

    باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، جۇمىس ساپارى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى بىرلەسكەن ۇكىمەتارالىق كوميسسيانىڭ 23-وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ىسكە اسىرۋ اياسىندا ۇيىمداستىرىلدى.

    ەكى ەل دەلەگاتسيالارىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى جانىبەك تايجانوۆ جانە وزبەكستان رەسپۋبليكاسى كولىك ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى مامانبي وماروۆ باسقاردى.

    جۇمىس ساپارى اياسىندا دەلەگاتسيالار «التىنكول» تەمىرجول ستانتسياسىنا، «كەدەنترانسسەرۆيس» تەرمينالىنا، «KTZE- Khorgos Gateway» قۇرعاق پورتىنا، سونداي-اق «قورعاس - شىعىس قاقپاسى» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىنا باردى.

    Kazakhstan and Uzbekistan aim to boost cargo flow from China
    Photo credit: Transport Ministry

    وزبەكستان تاراپىنا قىتايدان كەلىپ تۇسەتىن جۇكتەردى قابىلداۋ، وڭدەۋ جانە قايتا تيەۋدىڭ قولدانىستاعى تەتىكتەرى، قازاقستاننىڭ تەمىرجول جانە تەرمينالدىق ينفراقۇرىلىمىنىڭ مۇمكىندىكتەرى، سونداي-اق جۇكتەردى حالىقارالىق كولىك باعىتتارى بويىنشا ودان ءارى جونەلتۋدى ۇيىمداستىرۋ ءتارتىبى ءىس جۇزىندە كورسەتىلدى.

    جۇمىس ساپارى بارىسىندا قىتاي - قازاقستان - وزبەكستان باعىتى بويىنشا جۇك اعىنىن ۇلعايتۋ، قولدانىستاعى تەرمينالدىق قۋاتتاردى نەعۇرلىم ءتيىمدى پايدالانۋعا جانە بىرلەسكەن لوگيستيكالىق شەشىمدەردى دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.

    «Қорғас» арқылы Қытай – Қазақстан – Өзбекстан бағытындағы жүк тасымалы артады
    Фото: ҚР Көлік министрлігі

    ساپار قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار تاسىمال كولەمىن ۇلعايتۋ، تەرمينالدىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى كولىك- لوگيستيكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان بىرلەسكەن باستامالاردى جان- جاقتى پىسىقتاۋدى جالعاستىرۋعا كەلىستى.

    ەكونوميكا قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور