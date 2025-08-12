قورعانىس مينيسترلىگى تىكۇشاق اپاتىنان قازا تاپقان ءۇش ۇشقىشتىڭ اتى- ءجونىن جاريالادى
استانا. قازاقپارات - 12-تامىزدا سۋ استى ىزدەستىرۋ جۇمىستارى بارىسىندا ەكيپاجدىڭ ءۇشىنشى مۇشەسىنىڭ دەنەسى تابىلدى، دەپ حابارلايدى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
10-تامىزدا ەكيپاج كومانديرى مايور نۇرجىگىت قايرات ۇلى ۇيسىنبايەۆتىڭ دەنەسى تابىلىپ، انىقتالعان بولاتىن. ول ەسكادريليا كومانديرىنىڭ (ارميالىق اۆياتسيا) تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىس جونىندەگى ورىنباسارى بولدى. 1-سىنىپتى ۇشقىشتىڭ EC-145 تىكۇشاعىن باسقارۋدا تاجىريبەسى ايتارلىقتاي، جالپى ۇشۋ ۋاقىتى - 930 ساعات. جوعارى كاسىبي دايىندىعىمەن، جاۋاپكەرشىلىگىمەن، باستاماشىلدىعىمەن جانە اسكەري بورىشىنا ادالدىعىمەن ەرەكشەلەنگەن ول ارىپتەستەرى مەن قولباسشىلىق اراسىندا زور قۇرمەتكە يە بولعان.
11- تامىزدا ىزدەۋ توپتارى اۆياتسيالىق ەسكادريليا اۆياتسيالىق بۋىنىنىڭ بورت تەحنيگى كاپيتان باقتيار ءسانيوللا ۇلى ەرجىگىتوۆتىڭ دەنەسىن تاپتى. 1-سىنىپتى ماماننىڭ EC-145 تىكۇشاعىن باسقارۋدا تاجىريبەسى جەتكىلىكتى، جالپى ۇشۋ ۋاقىتى - 300 ساعات. اۆياتسيالىق بولىمدەردە كوپ جىلدىق تاجىريبە جيناقتاعان جوعارى بىلىكتى مامان، بەيىندىك دايىندىقتان وتكەن.
12-تامىزدا ەكيپاج كومانديرىنىڭ كومەكشىسى كاپيتان امان نۇرلان ۇلى امانگەلدىنىڭ دەنەسى تابىلدى. تاجىريبەلى ۇشقىش، كۇردەلى مەتەورولوگيالىق جاعدايلاردا بىرنەشە مارتە ۇشىپ جاتتىققان. ءتۇرلى اۋقىمداعى جاتتىعۋلار مەن وپەراتسيالارعا قاتىسقان. جوعارى ورىنداۋشىلىق تارتىبىمەن جانە ءمىنسىز قىزمەتتىك بەدەلىمەن ەرەكشەلەنگەن. EC-145 تىكۇشاعىنداعى ۇشۋ ۋاقىتى - 295 ساعات.
قازا تاپقان ءۇش ۇشقىش تا اۋە قورعانىسى كۇشتەرى اسكەري ينستيتۋتىنىڭ تۇلەكتەرى. ارىپتەستەرى ولاردى ءاردايىم كومەككە دايىن، قايىرىمدى جانە جاناشىر ازامات رەتىندە ەسكە الادى.
- اكۆاتوريانى جانە وعان ىرگەلەس اۋماقتى زەرتتەۋ بويىنشا ىزدەستىرۋ شارالارى جالعاسۋدا. تىكۇشاق بولىكتەرىن انىقتاۋ جانە جاعاعا شىعارۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
اپاتتىڭ سەبەپتەرىن انىقتاۋ ءۇشىن تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلۋدە. قورعانىس مينيسترلىگى مەن قارۋلى كۇشتەردىڭ باسشىلىعى قازا تاپقانداردىڭ تۋىستارى مەن جاقىندارىنا قايعىرىپ كوڭىل ايتادى جانە بارلىق قاجەتتى كومەكتى كورسەتەدى، - دەلىنگەن رەسمي اقپاراتتا.