قورعانىس مينيسترلىگى اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ تولەم ءتارتىبىن جاڭارتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قورعانىس مينيسترلىگى قارۋلى كۇشتەردىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرىنە اقشالاي ۇلەس، جاردەماقىلار جانە وزگە دە تولەمدەردى تولەۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزدى.
بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ءتيىستى بۇيرىق 21-ساۋىردەن باستاپ كۇشىنە ەندى.
تۇزەتۋلەر ماتەريالدىق قامتاماسىز ەتۋدىڭ جەكەلەگەن نورمالارىن ناقتىلاۋعا جانە تولەمدەردى ەسەپتەۋ ءتارتىبىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان.
اتاپ ايتقاندا، قاعيدالارعا «ىستەر مەن لاۋازىمدى قابىلداۋ كۇنى» جانە «ىستەر مەن لاۋازىمدى تاپسىرۋ كۇنى» دەگەن جاڭا ۇعىمدار ەنگىزىلدى. بۇل كۇندەر كومانديردىڭ بۇيرىعىمەن بەكىتىلىپ، اقشالاي ۇلەستى ەسەپتەۋ كەزىندە قولدانىلادى. جەكەلەگەن تولەمدەردى ەسەپتەۋ ءتارتىبى دە ناقتىلاندى. ماسەلەن، اسكەري قىزمەتتەن تەرىس سەبەپتەرمەن بوساتىلعان جاعدايدا ساۋىقتىرۋعا ارنالعان جاردەماقى ەندى ايداعى ناقتى كۇنتىزبەلىك كۇندەر سانىنا پروپورتسيونالدى تۇردە ەسەپتەلەدى. قۇجاتتا سىياقى بەرۋ تاسىلدەرى دە ايقىندالعان.
- اسكەري قىزمەتشىلەر ەرەكشە ماڭىزدى ءارى كۇردەلى تاپسىرمالاردى ورىنداعانى، جوعارى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزگەنى جانە قىزمەتتىك مىندەتتەرىن ۇلگىلى اتقارعانى ءۇشىن ىنتالاندىرىلۋى مۇمكىن. سىياقىلار مەملەكەتتىك جانە كاسىبي مەرەكەلەرگە، سول سەكىلدى مەرەيتويلىق كۇندەرگە وراي بەرىلۋى مۇمكىن. مەرەيتويلىق جاسقا 40 جاس جانە ودان كەيىنگى ءاربىر بەس جىل كىرەدى. وزگەرىستەردىڭ جەكە ءبىر بولىگى الەۋمەتتىك قولداۋعا ارنالعان. اسكەري قىزمەتشىلەرگە كورسەتىلەتىن ماتەريالدىق كومەكتىڭ كولەمى ۇلعايتىلدى. ەندى ونىڭ مولشەرى ەڭ تومەنگى جالاقىعا ەسەلەنگەن تۇردە ايقىندالادى. بۇل بيىل 85000 تەڭگەنى قۇرايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ماتەريالدىق كومەك بيۋجەت قاراجاتىنىڭ ۇنەمدەلۋى ەسەبىنەن بەرىلەدى. جاقىن تۋىستارىنىڭ، جۇبايىنىڭ نەمەسە قايىن جۇرتىنىڭ قايتىس بولۋى جاعدايىندا ول ەڭ تومەنگى جالاقىنىڭ بەس ەسەلەنگەن مولشەرىنە دەيىن (425 مىڭ تەڭگەگە دەيىن) جەتۋى مۇمكىن. ال نەكەگە تۇرۋ، بالا تۋۋ، بالا اسىراپ الۋ، مۇلىكتىك زالال كەلتىرىلۋى نەمەسە ەمدەلۋ قاجەتتىلىگى كەزىندە - ءۇش ەسەلەنگەن مولشەرگە دەيىن (255 مىڭ تەڭگەگە دەيىن) بەرىلەدى.
قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر تولەمدەر جۇيەسىنىڭ اشىقتىعى مەن ادىلدىگىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ الەۋمەتتىك قورعالۋىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان.
بۇعان دەيىن قورعانىس مينيسترلىگى اسكەرگە شاقىرۋ، مەدكوميسسيا جانە كەيىنگە قالدىرۋ ءتارتىبىن تۇسىندىرگەن بولاتىن.