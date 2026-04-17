قورعانىس مينيسترلىگى اسكەري قىزمەتشىلەردى نەگىزىنەن قانداي ماماندىقتارعا باۋليدى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا قارۋلى كۇشتەردىڭ جوندەۋشى كىشى ماماندار دايارلايتىن وقۋ ورتالىعىنىڭ العاشقى تۇلەكتەرى وقۋىن اياقتادى، دەپ حابارلايدى ق ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپاءسو قىزمەتى.
باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، مەرزىمدى اسكەري قىزمەتشىلەر 4,5 اي ىشىندە تەك ارميادا عانا ەمەس، ازاماتتىق ەكونوميكا سەكتورىندا دا سۇرانىسقا يە ماماندىقتاردى مەڭگەرىپ شىقتى.
وتكەن جىلى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ شەشىمىمەن قۇرىلعان مەكەمەدە وقىتۋ توعىز باعىت بويىنشا ۇيىمداستىرىلعان. مۇندا زىمىران-ارتيللەريالىق قارۋ-جاراقتى، ساۋىتتى اۆتوكولىك تەحنيكاسىن، سونداي- اق مەتالل، اعاش وڭدەۋشى، دانەكەرلەۋشىلەردى، موتوريستەردى جانە اككۋمۋلياتور ەلەكتريكتەرىن جوندەۋ بويىنشا ماماندار دايارلايدى.
- وقۋ قورىتىندىسى بويىنشا كۋرسانتتار ەمتيحانداردى ءساتتى تاپسىرىپ، ءوز ماماندىقتارى بويىنشا سەرتيفيكاتتار الدى. سونىمەن قاتار اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ %30 ى كەلىسىمشارت بويىنشا قىزمەتىن جالعاستىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداپ وتىر. بۇل ولاردىڭ ىنتاسىنىڭ جوعارىلىعىن جانە العان بىلىمدەرىنىڭ سۇرانىسقا يە ەكەنىن كورسەتەدى. قالعان ماماندار ءارى قاراي قىزمەت وتكەرۋ ءۇشىن اسكەري بولىمدەرگە جىبەرىلەدى، - دەدى وقۋ ورتالىعىنىڭ باستىعى پودپولكوۆنيك نۇركەن ورىنباساروۆ.
كۋرسانتتار جاس جاۋىنگەر كۋرسى مەن مامانداندىرىلعان وقىتۋدى قامتيتىن قارقىندى دايىندىق باعدارلاماسىنان ءوتتى. ءىس جۇزىندەگى دايىندىققا، اسىرەسە، تەحنيكانى جوندەۋگە، دياگنوستيكالاۋعا جانە قىزمەت كورسەتۋ داعدىلارىن يگەرۋگە، ونىڭ ىشىندە دالالى جەردەگى ىسكە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
- ارمياعا دەيىن اۆتوەلەكتريك رەتىندە ورتا ارنايى ءبىلىم العانمىن. مۇندا ساۋىتتى ماشينالاردى جوندەۋ ماماندىعىن يگەرىپ، وزىمە ۇنايتىنىن ءتۇسىندىم. كەلىسىمشارت بويىنشا قىزمەت ەتىپ، وسى باعىتتا دامۋدى ۇيعارىپ وتىرمىن، - دەدى مەرزىمدى قىزمەت تۇلەكتەرىنىڭ ءبىرى قاتارداعى جاۋىنگەر نۇردوس جۇمابەكوۆ.
وقۋ ورتالىعىن قۇرۋ جانە دامىتۋ قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ اسكەري قىزمەتشىلەردى دايارلاۋ ساپاسىن ارتتىرۋ جانە ولاردا پراكتيكالىق داعدىلاردى قالىپتاستىرۋ جونىندەگى جۇيەلى جۇمىسىنىڭ بولىگى بولىپ تابىلادى. وسىندا العان ماماندىقتارى اسكەري قىزمەتشىلەرگە بورىشىن اياقتاعاننان كەيىن دە ونەركاسىپتىك سەكتوردا، كولىك جانە تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا جۇمىسقا ورنالاسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بيىلعى جىلى ۇشقىشسىز باسقارىلاتىن اۆياتسيالىق جۇيەلەردى، ترەناجەرلەر مەن پوليگوندىق جابدىقتاردى جوندەۋ باعىتتارىمەن قوسا، ءبىلىم الۋشىلار سانىن ۇلعايتۋ جانە ماماندىقتار تىزبەسىن كەڭەيتۋ كوزدەلىپ وتىر.
وسىعان دەيىن گۆاردەيسك گارنيزونىندا 600 سارباز اسكەري-ەسەپتىك ماماندىقتى مەڭگەرگەنى تۋرالى جازدىق.