قورعانىس مينيسترلىگى الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان مالىمدەمەنى جوققا شىعاردى
استانا. KAZINFORM - ق ر قورعانىس مينيسترلىگى الەۋمەتتىك جەلىلەردە مينيستر داۋرەن قوسانوۆتىڭ اتىنان تاراتىلعان بەينەمالىمدەمەنىڭ جالعان ەكەنىن مالىمدەدى.
ۆەدومستۆونىڭ تۇسىندىرۋىنشە، الەۋمەتتىك جەلىلەردە ەلىمىزدىڭ اۋە كەڭىستىگى ارقىلى اۋە كەمەلەرىنىڭ ۇشىپ وتۋىنە قاتىستى ءمينيستردىڭ رەسمي مالىمدەمەسى رەتىندە ۇسىنىلعان بەينەروليك تارالۋدا.
«اتالعان بەينەماتەريال - جالعان. ۆيدەو جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن (deepfake) پايدالانۋ ارقىلى جاسالعان، ال داۋىس بۇرىنعى سۇحبات نەگىزىندە قۇراستىرىلعان. تاراتىلىپ جاتقان اقپارات شىندىققا سايكەس كەلمەيدى جانە قورعانىس ۆەدومستۆوسىنىڭ رەسمي ۇستانىمىن بىلدىرمەيدى»، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، ونداعى داۋىس بۇرىن جازىلعان جاريا سوزدەردىڭ نەگىزىندە مونتاجدالعان.
«بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرى مەن الەۋمەتتىك جەلى پايدالانۋشىلارىن تەك رەسمي دەرەككوزدەرگە سەنۋگە جانە تەكسەرىلمەگەن مالىمەتتەردى تاراتپاۋعا شاقىرامىز»، - دەپ اتاپ ءوتتى قورعانىس مينيسترلىگى.
ۆەدومستۆو قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس كورىنەۋ جالعان اقپارات تاراتۋ جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعاتىنىن ەسكە سالدى.
بۇعان دەيىن قورعانىس مينيسترلىگى اسكەرگە شاقىرۋ ءتارتىبى مەن وعان قاتىستى زاڭسىزدىقتار تۋرالى ەسكەرتكەن بولاتىن.