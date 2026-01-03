قورعالعان دارىگەر - قۇتقارىلعان ءومىر: دەپۋتات جاڭا زاڭ نەسىمەن ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ دارىگەرلەردى قورعايتىن زاڭنىڭ قابىلدانۋىنا، ونىڭ ماڭىزدىلىعىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
مەملەكەت باسشىسى دارىگەرلەردى قورعايتىن زاڭعا قول قويدى. اسحات ايماعامبەتوۆ بۇل زاڭ اق حالاتتىلار ءۇشىن عانا ەمەس، بارلىعىمىز ءۇشىن ماڭىزدى ەكەنىن العا تارتتى.
- باستاما مەملەكەت باسشىسى ق. ك. توقايەۆتىڭ دارىگەرلەردى قورعاۋ تۋرالى تاپسىرماسى اياسىندا جۇزەگە اسىپ وتىر. بۇرىن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە شابۋىل جاساۋ جاي بۇزاقىلىق بولىپ سانالاتىن. ەندى ءبىز زاڭ جۇزىندە قىزمەت بابىنداعى دارىگەر مەن جەدەل جاردەم جۇرگىزۋشىسىن ارنايى سۋبەكت رەتىندە بەكىتتىك. ياعني، ولاردى قورعاۋ ەندى قۇتقارۋشىلارمەن، ەگەرلەرمەن، قۇقىق قورعاۋشىلارمەن جانە بيلىك وكىلدەرىمەن قورعاۋ تەتىكتەرى بويىنشا تەڭەستىرىلدى، - دەپ جازدى ول Telegram ارناسىنداعى پاراقشاسىندا.
دەپۋتاتتىڭ سوزىنشە، دارىگەر مەن جەدەل جاردەمگە جاسالعان شابۋىل - بۇل ۇرلانعان ۋاقىت، ۇرلانعان ەم مەن ۇرلانعان ءومىر.
- مىنا نارسەنى ءتۇسىنۋ ماڭىزدى: بۇل زاڭ - دارىگەرلەرگە ارتىقشىلىق بەرۋ تۋرالى زاڭ ەمەس. بۇل زاڭ - ءاربىر پاتسيەنت ءۇشىن ءتيىمدى. بۇل - ينفاركت العان اجە نەمەسە ۇستاماسى ۇستاپ قالعان بالا ءۇشىن ماڭىزدى. ويتكەنى كورشى اۋلاعا كەلگەن دارىگەرلەردى ەشكىم سوققىعا جىقپاسا، ولاردىڭ كولىگى ىستەن شىقپاسا - ولارعا جەدەل كومەك دەر كەزىندە جەتەدى. بۇل - حيرۋرگتىڭ كۇردەلى وتاسىنا مۇقتاج ناۋقاس ءۇشىن ماڭىزدى. ويتكەنى حيرۋرگ قورقىنىشتان نەمەسە ساۋساعى سىنعاندىقتان كاسىبىن تاستاپ كەتپەي، مىڭداعان ماڭىزدى وتانى جاساي بەرەدى. دارىگەر مەن جەدەل جاردەمگە جاسالعان شابۋىل - بۇل ۇرلانعان ۋاقىت، ۇرلانعان ەم مەن ۇرلانعان ءومىر. ال ينسۋلت نەمەسە جاراقات كەزىندە ۋاقىت - ومىرمەن تەڭ. قورعالعان دارىگەر = قۇتقارىلعان پاتسيەنت. بۇل - اكسيوما، - دەپ تۇيىندەدى ايماعامبەتوۆ.