ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:41, 21 - تامىز 2025 | GMT +5

    قور نارىعىندا تەڭگە كۇشەيىپ، دوللار ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار ارزاندادى.

    دوللار
    Фото:freepik.com

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,61 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,75 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 538,33 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 538,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,05 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 625,37-629,59 تەڭگە، ال رۋبل 6,63-6,74 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 535,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,51 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,52 تەڭگە، ساتۋ - 632,52 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ 6,67 تەڭگە، ساتۋ - 6,78 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 20-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,21 تەڭگەگە ارزانداپ، 538,33 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
