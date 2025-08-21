قور نارىعىندا تەڭگە كۇشەيىپ، دوللار ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,61 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,75 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 538,33 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 538,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,05 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 625,37-629,59 تەڭگە، ال رۋبل 6,63-6,74 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 535,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,51 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,52 تەڭگە، ساتۋ - 632,52 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ 6,67 تەڭگە، ساتۋ - 6,78 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 20-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,21 تەڭگەگە ارزانداپ، 538,33 تەڭگە بولدى.