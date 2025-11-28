ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:15, 28 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قور نارىعىندا دوللار تاعى 4 تەڭگەگە ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,25 تەڭگەگە ارزانداپ، 512,53 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 516,86 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 511,40 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 514,36 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 590,55 -597,47 تەڭگە، ال رۋبل 6,44 -6,57 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,72 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 510,40 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,40 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,37 تەڭگە، ساتۋ - 600,37 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,47 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,20 تەڭگە، ساتۋ - 78,41 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 27-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,75 تەڭگەگە ارزانداپ، 516,86 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار