قور نارىعىندا دوللار تاعى 4 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,25 تەڭگەگە ارزانداپ، 512,53 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 516,86 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 511,40 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 514,36 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 590,55 -597,47 تەڭگە، ال رۋبل 6,44 -6,57 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,72 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 510,40 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,40 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,37 تەڭگە، ساتۋ - 600,37 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,47 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,20 تەڭگە، ساتۋ - 78,41 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 27-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,75 تەڭگەگە ارزانداپ، 516,86 تەڭگە بولدى.