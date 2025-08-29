ق ز
    19:12, 29 - تامىز 2025 | GMT +5

    قور نارىعىندا دوللار قايتا قىمباتتادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото: freepik

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,77 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,54 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 537,76 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 537,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,38 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 625,48-629,56 تەڭگە، ال رۋبل 6,58-6,70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,94 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,61 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    دوللار 535,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 621,97 تەڭگە، ساتۋ - 631,96 تەڭگە؛

    رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,65 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە.

    يۋان: ساتىپ الۋ - 74,31 تەڭگە، ساتۋ - 77,28 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 28-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,16 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,76 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار