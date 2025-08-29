قور نارىعىندا دوللار قايتا قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,77 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,54 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 537,76 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 537,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,38 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 625,48-629,56 تەڭگە، ال رۋبل 6,58-6,70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,94 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,61 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
دوللار 535,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 621,97 تەڭگە، ساتۋ - 631,96 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,65 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە.
يۋان: ساتىپ الۋ - 74,31 تەڭگە، ساتۋ - 77,28 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 28-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,16 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,76 تەڭگە بولدى.