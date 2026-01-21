قور نارىعىندا دوللار ءۇشىنشى كۇن قاتارىنان ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال تومەندەدى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ارزانداپ، 506,70 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 507,05 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 506,56 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 508,80 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 591,66-596,23 تەڭگە، ال رۋبل 6,42-6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,51 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 506,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 513,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 589,97 تەڭگە، ساتۋ - 599,97 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,28 تەڭگە، ساتۋ - 78,13 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 20-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,42 تەڭگەگە ارزانداپ، 507,05 تەڭگە بولدى.