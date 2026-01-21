ق ز
    17:44, 21 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قور نارىعىندا دوللار ءۇشىنشى كۇن قاتارىنان ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال تومەندەدى.

    دوللار
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ارزانداپ، 506,70 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 507,05 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 506,56 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 508,80 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 591,66-596,23 تەڭگە، ال رۋبل 6,42-6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,51 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 506,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 513,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 589,97 تەڭگە، ساتۋ - 599,97 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,28 تەڭگە، ساتۋ - 78,13 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 20-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,42 تەڭگەگە ارزانداپ، 507,05 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
