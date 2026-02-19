قور نارىعىندا دوللار ءۇشىنشى كۇن قاتارىنان ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,11 تەڭگەگە ارزانداپ، 489,17 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 489,30 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 492,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 495,58 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 578,55 - 583,84 تەڭگە، ال رۋبل 6,35 - 6,47 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 69,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,67 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 488,21 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 495,21 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 575,18 تەڭگە، ساتۋ - 585,18 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,23 تەڭگە، ساتۋ - 6,53 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 71,31 تەڭگە، ساتۋ - 75,52 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 18-اقپان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,74 تەڭگەگە ارزانداپ، 489,30 تەڭگە بولدى.