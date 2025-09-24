ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:40, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قور نارىعىندا دوللار ءبىرشاما ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: freepik

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,11 تەڭگەگە ارزانداپ، 542,80 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 545,01 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 542,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,32 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەۋرو 637,78-642,25 تەڭگە، ال رۋبل 6,41-6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    ال يۋان 75,98 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,65 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 539,59 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,60 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 635,53 تەڭگە، ساتۋ - 643,56 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 76,91 تەڭگە، ساتۋ - 81,13 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 23-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,08 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 545,01 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار