قور نارىعىندا دوللار ءبىرشاما ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,11 تەڭگەگە ارزانداپ، 542,80 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 545,01 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 542,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,32 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەۋرو 637,78-642,25 تەڭگە، ال رۋبل 6,41-6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
ال يۋان 75,98 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,65 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 539,59 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,60 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 635,53 تەڭگە، ساتۋ - 643,56 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 76,91 تەڭگە، ساتۋ - 81,13 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 23-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,08 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 545,01 تەڭگە بولدى.