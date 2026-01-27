ق ز
    قور نارىعىندا دوللار باعامى قايتا كوتەرىلدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال قىمباتتادى.

    Число долларовых миллиардеров в мире достигло рекордного уровня
    Фото: arbyreed / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,45 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 502,27 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 501,79 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 503,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 505,30 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 593,64-597,85 تەڭگە، ال رۋبل 6,46-6,57 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,43 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,13 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 500,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 507,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,25 تەڭگە، ساتۋ - 78,47 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 26-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,4 تەڭگەگە ارزانداپ، 501,79 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار