ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:28, 13 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قور نارىعىندا دوللار باعامى ءوستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,71 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 474,90 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 473,13 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 470,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 477,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 551,99 تەڭگە، ساتۋ - 561,99 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,10 تەڭگە، ساتۋ - 6,40 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,33 تەڭگە، ساتۋ - 74,20 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 473,28 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,58 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 552,77-560,50 تەڭگە، ال رۋبل 6,12-6,25 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 69,24 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,05 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، مۇناي باعاسى قايتادان 100 دوللاردان استى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار