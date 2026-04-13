قور نارىعىندا دوللار باعامى ءوستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,71 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 474,90 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 473,13 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 470,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 477,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 551,99 تەڭگە، ساتۋ - 561,99 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,10 تەڭگە، ساتۋ - 6,40 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,33 تەڭگە، ساتۋ - 74,20 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 473,28 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,58 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 552,77-560,50 تەڭگە، ال رۋبل 6,12-6,25 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 69,24 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,05 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، مۇناي باعاسى قايتادان 100 دوللاردان استى.