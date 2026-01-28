قور نارىعىندا دوللار باعامى ءوستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,34 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 503,90 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 502,27 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 502,91 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 505,26 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 601,38-606,40 تەڭگە، ال رۋبل 6,49-6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,37 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,04 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 503,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 510,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,00 تەڭگە، ساتۋ - 607,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,26 تەڭگە، ساتۋ - 78,49 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 27-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,45 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 502,27 تەڭگە بولدى.