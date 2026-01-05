ق ز
    18:30, 05 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قور نارىعىندا دوللار باعامى 6 تەڭگەگە جۋىق كوتەرىلدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,53 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 511,26 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 505,53 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 513,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 516,35 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 596,36 -603,31 تەڭگە، ال رۋبل 6,16 -6,37 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,77 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,05 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 510,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 595,00 تەڭگە، ساتۋ - 605,01 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,00 تەڭگە، ساتۋ - 6,45 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,72 تەڭگە، ساتۋ - 77,23 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا 2026-جىلعا ارنالعان شەشىمدەر كەستەسى بەكىتىلدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
