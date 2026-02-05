قور نارىعىندا دوللار باعامى - 495 تەڭگە
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,36 تەڭگەگە ارزانداپ، 495,10 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 498,65 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 494,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 497,33 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 583,09 -588,49 تەڭگە، ال رۋبل 6,42-6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,15 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,79 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 493,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 500,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 581,00 تەڭگە، ساتۋ - 591,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,56 تەڭگە، ساتۋ - 76,29 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 4-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,4 تەڭگەگە ارزانداپ، 498,65 تەڭگە بولدى.