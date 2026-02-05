ق ز
    16:56, 05 - اقپان 2026 | GMT +5

    قور نارىعىندا دوللار باعامى - 495 تەڭگە

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Pexels

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,36 تەڭگەگە ارزانداپ، 495,10 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 498,65 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 494,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 497,33 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 583,09 -588,49 تەڭگە، ال رۋبل 6,42-6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,15 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,79 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 493,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 500,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 581,00 تەڭگە، ساتۋ - 591,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,56 تەڭگە، ساتۋ - 76,29 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 4-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,4 تەڭگەگە ارزانداپ، 498,65 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
