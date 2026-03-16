    17:44, 16 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قور نارىعىندا دوللار باعامى - 486 تەڭگە

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,49 تەڭگەگە ارزانداپ، 486,20 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 491,29 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 484,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,00 تەڭگە، ساتۋ - 563,49 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,90 تەڭگە، ساتۋ - 6,40 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,38 تەڭگە، ساتۋ - 76,16 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار ورتا ەسەپپەن 485,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 488,01 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 554,66-560,72 تەڭگە، ال رۋبل 6,00-6,14 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,50 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى نەبارى 0,02 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,29 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
