قور نارىعىندا دوللار ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM — قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,8 تەڭگەگە ارزانداپ، 508,20 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 513,45 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 507,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 511,50 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 588,90 - 594,70 تەڭگە، ال رۋبل 6,47 - 6,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,79 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,38 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 505,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 512,49 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 587,49 تەڭگە، ساتۋ - 597,49 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,47 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 73,61 تەڭگە، ساتۋ - 77,65 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 1-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,88 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 513,45 تەڭگە بولدى.