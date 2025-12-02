ق ز
    18:28, 02 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قور نارىعىندا دوللار ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM — قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,8 تەڭگەگە ارزانداپ، 508,20 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 513,45 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 507,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 511,50 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 588,90 - 594,70 تەڭگە، ال رۋبل 6,47 - 6,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,79 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,38 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 505,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 512,49 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 587,49 تەڭگە، ساتۋ - 597,49 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,47 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.
    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73,61 تەڭگە، ساتۋ - 77,65 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 1-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,88 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 513,45 تەڭگە بولدى.

