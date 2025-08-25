قور نارىعىندا دوللار 535 تەڭگەگە دەيىن ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,37 تەڭگەگە ارزانداپ، 535,99 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 537,43 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 535,67 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 537,66 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 625,15-629,24 تەڭگە، ال رۋبل 6,56-6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,47 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,11 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 532,52 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,49 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 620,36 تەڭگە، ساتۋ - 630,36 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,56 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 73,46 تەڭگە، ساتۋ - 76,72 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتادا ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,39 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,34 تەڭگە بولدى.