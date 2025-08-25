ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    قور نارىعىندا دوللار 535 تەڭگەگە دەيىن ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,37 تەڭگەگە ارزانداپ، 535,99 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 537,43 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 535,67 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 537,66 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 625,15-629,24 تەڭگە، ال رۋبل 6,56-6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,47 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,11 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 532,52 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,49 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 620,36 تەڭگە، ساتۋ - 630,36 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,56 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73,46 تەڭگە، ساتۋ - 76,72 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتادا ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,39 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,34 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
