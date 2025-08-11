قور نارىعىندا دوللار 3 تەڭگەگە جۋىق قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,85 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 542,66 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 539,49 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 542,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,17 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 629,02-633,24 تەڭگە، ال رۋبل 6,67-6,78 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 540,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 547,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 627,50 تەڭگە، ساتۋ - 637,50 تەڭگە؛
-رۋبل: ساتىپ الۋ 6,70 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا سوڭىندا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,25 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 539,49 تەڭگە بولدى.