ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:30, 11 - تامىز 2025 | GMT +5

    قور نارىعىندا دوللار 3 تەڭگەگە جۋىق قىمباتتادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото:freepik.com

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,85 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 542,66 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 539,49 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 542,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,17 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 629,02-633,24 تەڭگە، ال رۋبل 6,67-6,78 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 540,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 547,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 627,50 تەڭگە، ساتۋ - 637,50 تەڭگە؛

    -رۋبل: ساتىپ الۋ 6,70 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا سوڭىندا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,25 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 539,49 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار