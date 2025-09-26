ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:57, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قور نارىعىندا دوللار 2,5 تەڭگەگە قىمباتتادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,45 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 544,26 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 541,68 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 544,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 546,09 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 634,74-638,69 تەڭگە، ال رۋبل 6,42-6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 76,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,70 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    دوللار 542,54 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 547,54 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 633,49 تەڭگە، ساتۋ - 641,50 تەڭگە؛

    رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,39 تەڭگە، ساتۋ - 6,54 تەڭگە.

    يۋان: ساتىپ الۋ - 76,50 تەڭگە، ساتۋ - 80,42 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 25-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,92 تەڭگەگە ارزانداپ، 541,68 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار