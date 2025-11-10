قور نارىعىندا دوللار 2 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,27 تەڭگەگە ارزانداپ، 523,58 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 526,02 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 524,34 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 526,06 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 605,96-610,20 تەڭگە، ال رۋبل 6,41-6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 74,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,73 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 522,45 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 529,45 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 602,48 تەڭگە، ساتۋ - 612,48 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,93 تەڭگە، ساتۋ - 78,97 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,55 تەڭگەگە ارزانداپ، 526,02 تەڭگە بولدى.