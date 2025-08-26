ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:57, 26 - تامىز 2025 | GMT +5

    قور نارىعىندا دوللار 2 تەڭگەگە ارزانداپ، 533 تەڭگە بولدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    доллар
    Фото: pixabay.com

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2 تەڭگەگە ارزانداپ، 533,87 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 535,99 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 534,81 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 536,80 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 620,30-624,87 تەڭگە، ال رۋبل 6,56-6,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,36 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 533,80 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 538,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 619,80 تەڭگە، ساتۋ - 629,21 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,57 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73,53 تەڭگە، ساتۋ - 76,70 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 25-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,37 تەڭگەگە ارزانداپ، 535,99 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
