ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:44, 12 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قور بيرجاسىندا تەڭگە باعامى ءسال نىعايدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,24 تەڭگەگە ارزانداپ، 509,84 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 509,94 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 511,19 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 514,58 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 594,19-599,15 تەڭگە، ال رۋبل 6,35-6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,66 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 509,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 516,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,00 تەڭگە، ساتۋ - 600,14 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73,46 تەڭگە، ساتۋ - 77,49 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللار 0,98 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 509,94 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار