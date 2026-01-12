قور بيرجاسىندا تەڭگە باعامى ءسال نىعايدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,24 تەڭگەگە ارزانداپ، 509,84 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 509,94 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 511,19 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 514,58 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 594,19-599,15 تەڭگە، ال رۋبل 6,35-6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,66 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 509,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 516,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,00 تەڭگە، ساتۋ - 600,14 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 73,46 تەڭگە، ساتۋ - 77,49 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللار 0,98 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 509,94 تەڭگە بولدى.