    17:12, 05 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قور بيرجاسىندا ەكى كۇن ارزانداعان دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,2 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 524,94 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 522,49 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 526,27 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 528,20 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 602,85-607,63 تەڭگە، ال رۋبل 6,40-6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 74,06 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,85 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 523,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 530,63 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,63 تەڭگە، ساتۋ - 611,63 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,65 تەڭگە، ساتۋ - 78,88 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 4-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,42 تەڭگەگە ارزانداپ، 522,49 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
