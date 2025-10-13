قور بيرجاسىندا دوللار تاعى ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,16 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,77 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 539,06 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 538,71 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,78 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 623,59-628,02 تەڭگە، ال رۋبل 6,54-6,64 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,60 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 536,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,62 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,70 تەڭگە، ساتۋ - 630,73 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,56 تەڭگە، ساتۋ - 6,72 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 75,74 تەڭگە، ساتۋ - 79,69 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى 18 پايىزعا دەيىن كوتەردى.