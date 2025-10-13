ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:40, 13 - قازان 2025 | GMT +5

    قور بيرجاسىندا دوللار تاعى ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,16 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,77 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 539,06 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 538,71 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,78 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 623,59-628,02 تەڭگە، ال رۋبل 6,54-6,64 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,60 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 536,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,62 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,70 تەڭگە، ساتۋ - 630,73 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,56 تەڭگە، ساتۋ - 6,72 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 75,74 تەڭگە، ساتۋ - 79,69 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى 18 پايىزعا دەيىن كوتەردى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار