قور بيرجاسىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,92 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,63 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 537,77 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 540,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,25 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 622,37-627,41 تەڭگە، ال رۋبل 6,62-6,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,87 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,58 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 538,54 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,57 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,51 تەڭگە، ساتۋ - 630,54 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,64 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 75,88 تەڭگە، ساتۋ - 79,78 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 13-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,16 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,77 تەڭگە بولدى.