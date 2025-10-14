ق ز
    17:30, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    قور بيرجاسىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото: Pexels

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,92 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,63 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 537,77 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 540,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,25 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 622,37-627,41 تەڭگە، ال رۋبل 6,62-6,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,87 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,58 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 538,54 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,57 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,51 تەڭگە، ساتۋ - 630,54 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,64 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 75,88 تەڭگە، ساتۋ - 79,78 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 13-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,16 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,77 تەڭگە بولدى.

