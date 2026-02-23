ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    قور بيرجاسىندا دوللار نىعايا ءتۇستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    Фото: arbyreed / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,29 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 497,33 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 494,66 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 495,30 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 498,03 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 585,19-590,02 تەڭگە، ال رۋبل 6,34-6,45 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 70,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,04 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 494,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 501,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 581,00 تەڭگە، ساتۋ - 591,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 71,54 تەڭگە، ساتۋ - 75,81 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,89 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 494,66 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
