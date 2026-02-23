قور بيرجاسىندا دوللار نىعايا ءتۇستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,29 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 497,33 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 494,66 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 495,30 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 498,03 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 585,19-590,02 تەڭگە، ال رۋبل 6,34-6,45 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 70,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,04 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 494,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 501,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 581,00 تەڭگە، ساتۋ - 591,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 71,54 تەڭگە، ساتۋ - 75,81 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,89 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 494,66 تەڭگە بولدى.