ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:30, 19 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قور بيرجاسىندا دوللار ءبىرشاما ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,44 تەڭگەگە ارزانداپ، 509,63 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 512,16 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 509,48 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 511,57 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 591,66-596,28 تەڭگە، ال رۋبل 6,41-6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,81 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,55 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 508,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 515,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,00 تەڭگە، ساتۋ - 602,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,11 تەڭگە، ساتۋ - 78,09 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,05 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 512,16 تەڭگە بولدى.

