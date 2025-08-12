ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:41, 12 - تامىز 2025 | GMT +5

    قور بيرجاسىندا دوللار باعامى تومەندەدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    Қор биржасында доллар бағамы төмендеді
    Фото: Pixabay.com

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,49 تەڭگەگە ارزانداپ، 542,29 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 542,66 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 541,48 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,60 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 627,93-633,68 تەڭگە، ال رۋبل 6,66-6,77 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 538,68 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 545,67 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,61 تەڭگە، ساتۋ - 634,61 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ 6,69 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 11-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,85 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 542,66 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
