قور بيرجاسىندا دوللار باعامى تومەندەدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,49 تەڭگەگە ارزانداپ، 542,29 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 542,66 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 541,48 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,60 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 627,93-633,68 تەڭگە، ال رۋبل 6,66-6,77 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 538,68 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 545,67 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,61 تەڭگە، ساتۋ - 634,61 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ 6,69 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 11-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,85 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 542,66 تەڭگە بولدى.