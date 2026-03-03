قور بيرجاسىندا دوللار باعامى قايتادان ءتۇسىپ كەتتى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,54 تەڭگەگە ارزانداپ، 498,09 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 502,60 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 497,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 500,26 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 580,81-586,68 تەڭگە، ال رۋبل 6,39-6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,32 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,29 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 495,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 502,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 578,00 تەڭگە، ساتۋ - 588,15 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,20 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,14 تەڭگە، ساتۋ - 76,29 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 2-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,91 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 502,60 تەڭگە بولدى.