    18:24, 03 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قور بيرجاسىندا دوللار باعامى قايتادان ءتۇسىپ كەتتى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,54 تەڭگەگە ارزانداپ، 498,09 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 502,60 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 497,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 500,26 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 580,81-586,68 تەڭگە، ال رۋبل 6,39-6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,32 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,29 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 495,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 502,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 578,00 تەڭگە، ساتۋ - 588,15 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,20 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,14 تەڭگە، ساتۋ - 76,29 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 2-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,91 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 502,60 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
