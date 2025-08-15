قور بيرجاسىندا دوللار باعامى قايتا قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,77 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 540,87 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 538,03 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 540,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,49 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 629,19-634,18 تەڭگە، ال رۋبل 6,67-6,78 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 538,61 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 545,59 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,08 تەڭگە، ساتۋ - 635,59 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ 6,72 تەڭگە، ساتۋ - 6,83 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 14-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 538,03 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 537,96 تەڭگە.