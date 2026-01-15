قور بيرجاسىندا دوللار باعامى نىعايدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,55 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 510,95 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 510,43 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 510,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 512,68 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 593,69-598,01 تەڭگە، ال رۋبل 6,42-6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,77 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,70 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 510,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 73,91 تەڭگە، ساتۋ - 77,93 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 14-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,72 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 510,43 تەڭگە بولدى.