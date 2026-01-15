ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:57, 15 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قور بيرجاسىندا دوللار باعامى نىعايدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال قىمباتتادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,55 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 510,95 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 510,43 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 510,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 512,68 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 593,69-598,01 تەڭگە، ال رۋبل 6,42-6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,77 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,70 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 510,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73,91 تەڭگە، ساتۋ - 77,93 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 14-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,72 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 510,43 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار