    17:56, 26 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قور بيرجاسىندا دوللار باعامى ءسال وزگەردى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال قىمباتتادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,25 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 518,68 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 518,4 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 518,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 520,16 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 598,44-602,92 تەڭگە، ال رۋبل 6,47-6,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,11 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 516,54 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 523,54 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,49 تەڭگە، ساتۋ - 607,48 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,47 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,51 تەڭگە، ساتۋ - 78,60 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 25-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,52 تەڭگەگە ارزانداپ، 518,40 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
