قور بيرجاسىندا دوللار باعامى ءسال وزگەردى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,25 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 518,68 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 518,4 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 518,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 520,16 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 598,44-602,92 تەڭگە، ال رۋبل 6,47-6,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,11 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 516,54 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 523,54 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,49 تەڭگە، ساتۋ - 607,48 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,47 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,51 تەڭگە، ساتۋ - 78,60 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 25-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,52 تەڭگەگە ارزانداپ، 518,40 تەڭگە بولدى.