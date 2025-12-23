ق ز
    17:30, 23 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قور بيرجاسىندا دوللار باعامى 510 تەڭگەگە دەيىن تومەندەدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Pexels

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,98 تەڭگەگە ارزانداپ، 510,18 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 515,02 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 511,27 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 513,58 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 599,89-604,90 تەڭگە، ال رۋبل 6,41-6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,68 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,33 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 508,33 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 515,33 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 599,25 تەڭگە، ساتۋ - 609,25 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,92 تەڭگە، ساتۋ - 76,95 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 22-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,55 تەڭگەگە ارزانداپ، 515,02 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
