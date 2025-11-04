قور بيرجاسىندا دوللار 522 تەڭگەگە دەيىن ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,42 تەڭگەگە ارزانداپ، 522,49 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 528,31 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 524,73 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 527,21 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 602,97-608,05 تەڭگە، ال رۋبل 6,40-6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 74,28 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,11 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 522,58 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 529,58 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,67 تەڭگە، ساتۋ - 611,67 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,53 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,84 تەڭگە، ساتۋ - 79,18 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 3-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,65 تەڭگەگە ارزانداپ، 528,31 تەڭگە بولدى.