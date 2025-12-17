قور بيرجاسىندا دوللار 4,5 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,5 تەڭگەگە ارزانداپ، 514,31 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 519,61 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 515,32 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,50 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 602,19 -607,57 تەڭگە، ال رۋبل 6,39 -6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,94 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,63 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 512,65 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 519,63 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,60 تەڭگە، ساتۋ - 608 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,38 تەڭگە، ساتۋ - 6,53 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,97 تەڭگە، ساتۋ - 77,10 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا 2026-جىلعا ارنالعان شەشىمدەر كەستەسى بەكىتىلدى.