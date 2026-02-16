ق ز
    17:12, 16 - اقپان 2026 | GMT +5

    قور بيرجاسىندا دوللار 4 تەڭگەدەي ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,76 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,97 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 496,00 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 492,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,29 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 582,96 -587,58 تەڭگە، ال رۋبل 6,39 -6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,94 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 490,07 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 497,07 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 581,07 تەڭگە، ساتۋ - 591,07 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 71,90 تەڭگە، ساتۋ - 76,27 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، بۇگىن تاڭەرتەڭ دوللار 495-500 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالاندى.

