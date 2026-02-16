قور بيرجاسىندا دوللار 4 تەڭگەدەي ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,76 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,97 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 496,00 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 492,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,29 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 582,96 -587,58 تەڭگە، ال رۋبل 6,39 -6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,94 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 490,07 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 497,07 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 581,07 تەڭگە، ساتۋ - 591,07 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 71,90 تەڭگە، ساتۋ - 76,27 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، بۇگىن تاڭەرتەڭ دوللار 495-500 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالاندى.