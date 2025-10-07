ق ز
    قور بيرجاسىندا دوللار 3,5 تەڭگەگە ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,63 تەڭگەگە ارزانداپ، 541,63 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 545,67 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 542,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,50 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 631,36-636,56 تەڭگە، ال رۋبل 6,50-6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,47 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 539,65 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 545,65 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 631,66 تەڭگە، ساتۋ - 639,66 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,54 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 76,13 تەڭگە، ساتۋ - 79,94 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 6-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,79 تەڭگەگە ارزانداپ، 545,67 تەڭگە بولدى.

