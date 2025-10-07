قور بيرجاسىندا دوللار 3,5 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,63 تەڭگەگە ارزانداپ، 541,63 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 545,67 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 542,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,50 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 631,36-636,56 تەڭگە، ال رۋبل 6,50-6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,47 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 539,65 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 545,65 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 631,66 تەڭگە، ساتۋ - 639,66 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,54 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 76,13 تەڭگە، ساتۋ - 79,94 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 6-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,79 تەڭگەگە ارزانداپ، 545,67 تەڭگە بولدى.