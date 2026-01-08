ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:28, 08 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قور بيرجاسىندا دوللار 3 تەڭگەگە ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,19 تەڭگەگە ارزانداپ، 508,91 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 512,83 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 512,36 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 515,57 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 594,26 -600,77 تەڭگە، ال رۋبل 6,19 -6,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,90 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 509,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 516,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,18 تەڭگە، ساتۋ - 602,29 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,15 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73,24 تەڭگە، ساتۋ - 77,30 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,46 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 512,83 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار