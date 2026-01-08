قور بيرجاسىندا دوللار 3 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,19 تەڭگەگە ارزانداپ، 508,91 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 512,83 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 512,36 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 515,57 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 594,26 -600,77 تەڭگە، ال رۋبل 6,19 -6,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,90 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 509,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 516,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,18 تەڭگە، ساتۋ - 602,29 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,15 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 73,24 تەڭگە، ساتۋ - 77,30 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,46 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 512,83 تەڭگە بولدى.