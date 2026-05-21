قور نارىعىندا دوللار تاعى ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,54 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 471,45 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 471,77 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 468,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 543,01 تەڭگە، ساتۋ - 553,01 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 67,64 تەڭگە، ساتۋ - 73,05 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 470,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 472,78 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 546,68-551,51 تەڭگە، ال رۋبل 6,41-6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 67,80 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,24 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 20-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,32 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 471,77 تەڭگە بولدى.