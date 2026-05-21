KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قور نارىعىندا دوللار تاعى ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: freepik

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,54 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 471,45 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 471,77 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 468,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 543,01 تەڭگە، ساتۋ - 553,01 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 67,64 تەڭگە، ساتۋ - 73,05 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 470,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 472,78 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 546,68-551,51 تەڭگە، ال رۋبل 6,41-6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 67,80 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,24 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 20-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,32 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 471,77 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    اۆتور